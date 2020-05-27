Туристы, приезжающие в Рускеалу, могут не сидеть на двухнедельном самокарантине

Глава Карелии сообщил, что иногородним туристам, приезжающим в Рускеалу, не нужно соблюдать самоизоляцию.

Горный парк "Рускеала" откроется 30 мая.

Согласно правилам, граждане, приезжающие в Карелию из других регионов, должны две недели сидеть на самокарантине.

"На тех туристов, которые будут приезжать из других регионов в ретропоезде по маршруту Сортавала – станция Горный парк "Рускеала", обязательство самоизоляции не распространяется. Это связано с тем, что за пределы парка они выходить не будут", – написал глава Карелии Артур Парфенчиков.

Напомним, в первые недели мраморный каньон начнет принимать туристов, прибывших только по железной дороге "Рускеальским экспрессом", выходящим из Сортавалы, потом планируется открыть въезд со стороны автомобильной дороги, отметил Артемьев. В день "Рускелала" будет принимать не более 300 человек, между группами установят расстояние в 50 метров. Первые недели обязательным будет ношение масок и перчаток – средства индивидуальной защиты будут предоставлять всем прибывшим на входе. Кафе на территории парка также откроются, но только на вынос, а кассы, хоть и будут обслуживать гостей, но всем рекомендовано приобретать входной билет онлайн.