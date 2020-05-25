Заповедные места Карелии начали открываться для туристов

Популярные туристические объекты в Карелии начали открываться для гостей после приостановки работы, вызванной пандемией коронавируса.

Уже открылся природный заповедник "Кивач", а с 30 мая с ограничениями возобновит работу горный парк "Рускеала", пишет ТАСС.

"Мы планируем открываться 30 мая. Не знали, что нам так резко и быстро разрешат открыться, но мы, конечно, безумно этому рады. Сейчас нам нужно собрать персонал, который был отпущен в отпуска, подготовить техническую базу . Мы выставим дополнительные щиты, рекомендации Роспотребнадзора, все [новые] правила [посещения] будут доводиться до гостя на трех языках – русском, английском и финском", – рассказал владелец парка Александр Артемьев

В первые недели мраморный каньон начнет принимать туристов, прибывших только по железной дороге "Рускеальским экспрессом", выходящим из Сортавалы, потом планируется открыть въезд со стороны автомобильной дороги, отметил Артемьев. В день "Рускелала" будет принимать не более 300 человек, между группами установят расстояние в 50 метров. Первые недели обязательным будет ношение масок и перчаток – средства индивидуальной защиты будут предоставлять всем прибывшим на входе. Кафе на территории парка также откроются, но только на вынос, а кассы, хоть и будут обслуживать гостей, но всем рекомендовано приобретать входной билет онлайн.

Ранее сообщалось, что ретропоезд "Рускеальский экспресс" возобновляет поездки в Карелии.

Водопад "Кивач" открылся для посещений уже 18 мая, внутрь разрешено проходить группам по 10 человек с 20-минутным перерывом, чтобы избежать скопления людей на смотровых площадках, а в экскурсионные группы объединяют не более пяти человек. Как и в "Рускеале", на Киваче туристов просят надеть маски, а на кассе – продезинфицировать руки.