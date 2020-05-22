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Ретропоезд "Рускеальский экспресс" возобновляет поездки в Карелии

Новости. Общество
14:00, 23 Мая 2020
фото: © Нина Макарова/vk.com/sortavalafm
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В республике возобновляется пассажирское сообщение с горным парком "Рускеала", начинает курсировать "Рускеальский экспресс".

В связи с открытием для посещения с 30 мая карельского горного парка "Рускеала", ОАО "РЖД" возобновляет курсирование ретропоезда "Рускеальский экспресс". Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

Ретропоезд № 921/922 будет отправляться от станции Сортавала в 10:40 и прибывать в Рускеалу в 11:50. Из горного парка поезд будет отправляться в 17:30, прибывая на станцию Сортавала в 18:35.

Ранее сообщалось, как проводников ретропоезда в Карелии переодели в зимнюю форму.

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