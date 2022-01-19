Город на юге Карелии вошел в число популярнейших направлений для отдыха с детьми в конце зимы

Олонец популярен среди российских туристов с детьми, планирующих отдых в феврале.

Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru выявил, куда можно поехать с детьми в феврале по России. Помимо четырех мест Краснодарского края (Сочи, Краснодар, Геленджик и Красная Поляна), двух крымских курортов (Ялта и Евпатория), Москвы, Санкт-Петербурга и Суздаля в список популярнейших направлений вошел карельский Олонец.

По статистике, туристы с детьми бронируют отдых в феврале от 1 до 7 ночей и тратят на проживание от 1,5 до 7,8 тысяч рублей сутки на троих человек. В среднем, семья из трёх человек потратит 26 тысяч рублей за десять дней отдыха.

Отдых в Олонце оказывается одним из самых дорогих — карельский город уступает лишь курорту Красная поляна. Средние траты на бронирование в сутки в Олонце составляет 5 тысяч рублей.