Город по соседству с Карелией лидирует по числу случаев коронавируса в России

Среди всех субьектов РФ Петербург лидирует по числу случаев коронавируса в России.

Но, как сообщает "Фонтанка.ру", большое количество заражений коронавирусом в городе на Неве не вызывает сильного напряжения у главы петербургского Роспотребнадзора Наталии Башкетоваой.

"Мы продолжаем держать пальму первенства среди субъектов Российской Федерации по числу регистрируемых случаев коронавирусной инфекции. Ситуация не вызывает сильного напряжения. Нет скачков, нет формирования очагов, и это текущий уровень на сегодня. С января мы шли в снижении, снижение длилось до девятой недели, темпы несколько сократились, но оно более-менее удовлетворительное", — сказала Башкетова 12 марта в эфире канала "Санкт-Петербург".

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались три человека и заразились COVID-19 107. Всего в республике за время пандемии инфицировано 42280 человека. Выздоровели – 38458. Умерли 337 пациентов.