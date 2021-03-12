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Город по соседству с Карелией лидирует по числу случаев коронавируса в России

Новости. Общество
13:41, 13 Марта 2021
фото: © pixabay.com
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Среди всех субьектов РФ Петербург лидирует по числу случаев коронавируса в России.

Но, как сообщает "Фонтанка.ру", большое количество заражений коронавирусом в городе на Неве не вызывает сильного напряжения у главы петербургского Роспотребнадзора Наталии Башкетоваой.

"Мы продолжаем держать пальму первенства среди субъектов Российской Федерации по числу регистрируемых случаев коронавирусной инфекции. Ситуация не вызывает сильного напряжения. Нет скачков, нет формирования очагов, и это текущий уровень на сегодня. С января мы шли в снижении, снижение длилось до девятой недели, темпы несколько сократились, но оно более-менее удовлетворительное", — сказала Башкетова 12 марта в эфире канала "Санкт-Петербург".

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались три человека и заразились COVID-19 107. Всего в республике за время пандемии инфицировано 42280 человека. Выздоровели – 38458. Умерли 337 пациентов.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-03-13 15:13:01
Если 5млн СПб обогнал по количеству заболевших 20млн Москву, то мы наблюдаем грандиозную победу статистика Собянина над статистикой Беглова. К реальным цифрам это мало соотносится.
театральный критик
2021-03-13 14:21:16
В стране по соседству с Карелией всех заперли по домам и ввели комендантский час.
Andrey+
2021-03-13 14:51:42
Не будем сравнивать объективный 14-дневный уровень заболеваемости на 100 тыс. населения?! А то ведь людей инфаркт хватит. Я так чувствую, последствия даже легко перенесенного заболевания могут еще долго "аукаться" всем нам. Всякие там сосудистые поражения головного мозга - это Вам не шутки.
кир
2021-03-13 14:07:16
И что? Теперь это сезонная болезнь. Часть выживет, малая часть помрет, пока иммунитет коллективный не внедрится в революционные массы.
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