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Вы не поверите, но в Карелии опять три человека умерли от коронавируса

Новости. Общество
09:32, 13 Марта 2021
фото: © Сергей Карпухин/ТАСС
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Всего за время пандемии в Карелии от коронавируса скончались 340 человек, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Сортавальской ЦРБ скончался 66-летний житель поселка Кааламо, в Пудожской ЦРБ умер 94-летний местный житель, в Медвежьегорской ЦРБ скончалась 76-летняя жительница поселка Пиндуши. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего за время пандемии в Карелии от коронавируса скончались 340 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 107 человек. Из этого числа заболевших – 101 человек, из них 20 имеют симптомы средней тяжести, четыре человека в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии на 13 марта составляет 42280 человек.

Выздоровели 38458 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 145 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6850,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2978,3 случая, по Северо-Западу – 5265,8.

Отметим, что сутками ранее , 12 марта, от коронавируса в Карелии тоже умерли три человека. И 11 марта цифра умерших от ковида в республике была "три". Такое же чило скончавшихся ковидных больных оперштаб давал 9 марта

Уже больше месяца число умерших от коронавируса в Карелии остается неизменным, хотя говорят, что вирус отступает.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ПлачУ и ПлАчу
2021-03-13 11:32:59
остальным диагнозы смогли другие придумать... все как приказано.
театральный критик
2021-03-13 11:10:30
Заноза не поверит, но ей два дня придется это терпеть. :)
1
2021-03-13 11:00:14
Да и бог с ними , жалко их , но жить то надо .
кир
2021-03-13 10:26:45
Это для давидки, - сказал кот. Пусть не забывается, что все люди смертны.
Гость
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