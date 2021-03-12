Вы не поверите, но в Карелии опять три человека умерли от коронавируса

Всего за время пандемии в Карелии от коронавируса скончались 340 человек, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Сортавальской ЦРБ скончался 66-летний житель поселка Кааламо, в Пудожской ЦРБ умер 94-летний местный житель, в Медвежьегорской ЦРБ скончалась 76-летняя жительница поселка Пиндуши. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего за время пандемии в Карелии от коронавируса скончались 340 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 107 человек. Из этого числа заболевших – 101 человек, из них 20 имеют симптомы средней тяжести, четыре человека в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии на 13 марта составляет 42280 человек.

Выздоровели 38458 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 145 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6850,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2978,3 случая, по Северо-Западу – 5265,8.

Отметим, что сутками ранее , 12 марта, от коронавируса в Карелии тоже умерли три человека. И 11 марта цифра умерших от ковида в республике была "три". Такое же чило скончавшихся ковидных больных оперштаб давал 9 марта.

Уже больше месяца число умерших от коронавируса в Карелии остается неизменным, хотя говорят, что вирус отступает.