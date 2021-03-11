Вновь коронавирус в Карелии унес жизни трех человек

За последние сутки в Карелии зарегистрировано три смерти от COVID-19, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались 80-летняя жительница Пряжи и 70-летняя жительница Эссойлы, в Госпитале для ветеранов войн умер 70-летний житель Кончезера. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших от коронавируса в Каркелии на 12 марта составляет 337 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 109 человек. Из этого числа заболевших – 104 человека, из них 23 имеют симптомы средней тяжести, четыре человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Всего в Карелии зарегистрировано 42173 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Выздоровели 38313 человек, за сутки выписан по выздоровлению 121 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6832,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2971,6 случая, по Северо-Западу – 5253,4.