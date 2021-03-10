Трое человек скончались от коронавируса за сутки в Карелии

Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил об очередных жертвах пандемии.

В Карелии подтверждены еще три смерти от коронавирусной инфекции, передает оперштаб.

В Республиканской инфекционной больнице скончались женщина 1935 года рождения и мужчина 1976 года рождения, в роддоме им. Гуткина скончалась женщина 1944 года рождения. Все трое пациентов были жителями Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания.

По официальным данным властей, с начала пандемии в Карелии скончались от коронавируса 334 человека. Эти данные приведены на странице главы Минздрава республики Михаила Охлопкова.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 108 человек. Из этого числа заболевших – 105 человек, из них 19 имеют симптомы средней тяжести, три человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 114 человек. Всего с начала пандемии в Карелии выздоровели 38192 пациента, больных COVID-19.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6815,7 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2965,3 случая, по Северо-Западу – 5241,5, сообщает оперштаб.