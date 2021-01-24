"Город у воды" начнут строить со школы

В Карелии впервые за десятилетия начали строить новые школы – с просторными кабинетами, холлами и спортзалами.

В нашей республике новые школы не строили десятки лет. И только начиная с 2019 года ситуация изменилась, во многом благодаря нацпроекту "Образование". По информации правительства Карелии, в ближайшее время по нацпроекту в республике будет создано 2750 новых мест для школьников.

В Петрозаводске на Древлянке возводится самая большая школа в Карелии, рассчитанная на 1350 детей. Сейчас там идут кровельные и электромонтажные работы, строители уже приступили к внутренней отделке и облицовке фасадов здания.

Дети смогут пойти в новую школу с 1 сентября. Еще одно учреждение образования на 1200 мест строится сейчас на севере республики – в Кеми.

Кроме этого, новая школа появится в поселке Деревянка Прионежского района, в планах правительства также строительство еще трех образовательных учреждений – в Заозерье, Суоярви и Медвежьегорске (проекты готовятся или проходят госэспертизу).

В Петрозаводске со строительства школы планируется начать освоение территории жилого района "Город у воды": учреждение образования будет возводиться одновременно с жилыми домами. Компания "Баренц Групп" предоставляет земельный участок бесплатно и готова подвести к зданию все коммуникации.

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