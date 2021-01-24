Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Появились разъяснения о новых штрафах, которые начали взыскивать с января с автомобилистов 6
24.01.2021 19:40
Посадил на капот: в ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности ДТП, где пострадал пешеход
Сегодня 09:38
Суд арестовал на двое суток одного из предполагаемых организаторов митинга в Петрозаводске 17
24.01.2021 15:26
Социальные выплаты вырастут с 1 февраля 2
24.01.2021 20:40
Оказавшаяся в кювете фура частично перекрыла движение на трассе "Кола"
24.01.2021 15:51

"Город у воды" начнут строить со школы

Новости. Общество
14:50, 25 Января 2021
фото: коллаж © карты 2ГИС, © схема Баренц Групп
Загрузка...

В Карелии впервые за десятилетия начали строить новые школы – с просторными кабинетами, холлами и спортзалами.

В нашей республике новые школы не строили десятки лет. И только начиная с 2019 года ситуация изменилась, во многом благодаря нацпроекту "Образование". По информации правительства Карелии, в ближайшее время по нацпроекту в республике будет создано 2750 новых мест для школьников.
В Петрозаводске на Древлянке возводится самая большая школа в Карелии, рассчитанная на 1350 детей. Сейчас там идут кровельные и электромонтажные работы, строители уже приступили к внутренней отделке и облицовке фасадов здания.

Дети смогут пойти в новую школу с 1 сентября. Еще одно учреждение образования на 1200 мест строится сейчас на севере республики – в Кеми.

Кроме этого, новая школа появится в поселке Деревянка Прионежского района, в планах правительства также строительство еще трех образовательных учреждений – в Заозерье, Суоярви и Медвежьегорске (проекты готовятся или проходят госэспертизу).

В Петрозаводске со строительства школы планируется начать освоение территории жилого района "Город у воды": учреждение образования будет возводиться одновременно с жилыми домами. Компания "Баренц Групп" предоставляет земельный участок бесплатно и готова подвести к зданию все коммуникации.

Подробнее читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.01.2021, 11:15
Житель Карелии не смог устоять перед соблазном украсть кошелек с 35 тысячами рублей
18.01.2021, 00:30
Трое взрослых и один маленький ребенок погибли при пожаре в пятиэтажке в Петрозаводске (СРОЧНО)
18.01.2021, 16:05
Работодатели в Карелии с 1 января обязаны платить минимальную зарплату вдвое больше, чем по России
23.01.2021, 14:30
Начались задержания на митинге в поддержку Алексея Навального в столице Карелии (ФОТО)
21.01.2021, 12:35
"Какие бы ни были времена, останавливаться нельзя"
23.01.2021, 20:17
Митингующие на площади Кирова в столице Карелии напали на полицейских – произошла драка (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 14:10
Обществоведение
Много места и много света: какими будут новые школы в Карелии
В Карелии впервые за десятилетия начали строить новые школы – с просторными кабинетами, холлами и спортзалами.
"Цель – забрать власть, но никак не передать ее народу" 10
Сегодня 12:50
"Какие бы ни были времена, останавливаться нельзя" 57
21.01.2021 12:35
Чешского инвестора оставили без конкурентов 5
20.01.2021 12:55
Выходное пособие и ежемесячное денежное содержание 7
19.01.2021 12:13
Вся аналитика

Чтиво

19.01.2021 10:50
Без политики
Пять причин обратиться во "Фрау клиник"
"Хранители женского здоровья" – этот лозунг в наибольшей степени отражает главный принцип работы "Фрау клиник".
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 9
18.01.2021 10:35
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 10
30.12.2020 14:50
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»