Город в Карелии стал одним и самых дорогих направлений для отдыха в новогодние праздники

Аналитики сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru отмечают, что в этом году на 11% увеличилась средняя стоимость ночи в новогодние праздники по сравнению с 2021 годом.

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, в каких направлениях новогодний отдых стоил дороже всего. Карелия попала в этот список с Медвежьегорском, который оказался на шестом месте в топ-10. Новогодняя ночь здесь стоила для туристов в среднем 6111 рублей.

Лидируют же по дороговизне отдыха в новогодние праздники Углич и Дмитров. Почти на 100 процентов новогодний отдых подорожал в Угличе, на 37 процентов — в Дмитров. В этих двух направлениях туристы бронировали жилье на Новый год более чем за 9 тысяч рублей в сутки.

Однако относительно прошлого года на 20 процентов снизилась стоимость ночи в Переславле-Залесском, на 33 процента — в Выборге, на 12 процентов — в Суздале.

В список дорогих направлений вошли также Шерегеш, Красная Поляна, Осташков и Солнечная Долина.

По данным Tvil.ru, россияне бронировали жилье на новогодние праздники от 2 до 8 ночей и потратили на проживание, в среднем, от 6 до 9 тысяч рублей в сутки на троих человек.

Ранее город в Приладожье Карелии вошел в топ-10 популярных направлений для отдыха в выходные.