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Город в Приладожье Карелии вошел в топ-10 популярных направлений для отдыха в выходные

Новости. Общество
09:19, 27 Декабря 2021
фото: © Паблик ВК «Лахденпохья - навсегда!»

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Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, куда можно недорого поехать в зимние выходные отдохнуть всей семьей.

Лахденпохья вошла в топ-10 популярных маршрутов выходного дня для зимних путешествий. Город в Приладожье занял пятое место. Лидерами рейтинга стали Ялта, Сочи, Санкт-Петербург и Москва. Также в список попали Красноярск, Екатеринбург, Истра, Нижний Новгород, Суздаль.

По статистике Tvil.ru, туристы бронируют жилье на зимние выходные тратят на проживание от 1,6 до 5,6 тысячи рублей в сутки на семью из трех человек. В среднем поездка в выходные обойдется в 4,6 тысячи рублей за троих. В Лахденпохье отдых в среднем обойдется в 5808 рублей, в Ялта — в 2538 рублей, а в Сочи — 1884 рублей.

Чаще всего туристы бронируют на выходные отели (63%) и квартиры (26%). В основном, путешествуют зимой по субботам и воскресеньям пары (26%) и в одиночку (24%).

Ранее Пудож стал одним из самых популярных городов для отдыха в выходные.

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