Туристы, предпочитающие отдыхать в домах, выбирают Карелию

Лахденпохью назвали одним из самых популярных городов для бронирования домов в России.

По данным Tvil.ru, уже с конца 2020 года все больше самостоятельных путешественников предпочитают бронировать дома, а не отели. Растёт желание побыть вдали от больших городов, в кругу семьи и близких людей, и этот тренд продолжает набирать обороты.

Количество броней на дома с января по конец апреля 2021 года выросло на 40% по сравнению с прошлым годом. Больше бронируют дома семьи и частные компании.

В топ-3 входят Шерегеш, Ялта и Лахденпохья. Число броней в Шерегеш выросло более чем в пять раз. Лахденпохья вдвое увеличила число броней, заняв третье место. Ялта спустилась с первого места топа на второе. Средний рост суммы чека на данный момент составляет 22% по сравнению с прошлым годом.