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Город в Кыргызстане назвали лучшим направлением для путешествий на Новый год

Новости. Общество
22:00, 07 Декабря 2023
фото: © gpointstudio / Freepik

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Эксперты назвали россиянам топ-5 направлений для экономичных путешествий.

Город Ош в Кыргызстане назван лучшим вариантом для поездок в Новый год из Москвы. Пять направлений для путешествий в этот период за сумму до 100 тысяч рублей россиянам раскрыли «Яндекс Путешествия» в исследовании, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Так, перелет с 1 по 7 января в Ош на двоих с багажом обойдется в 61,5 тысячи рублей, а проживание в двухместном номере в одном из местных отелей на шесть ночей — в 31,5 тысячи рублей. На втором месте оказался Калининград, куда можно отправиться за 52 тысячи рублей, сняв четырехзвездочный отель за 44 тысячи рублей.

Третью строчку заняли Минеральные Воды — билеты на двоих туда можно купить за 73 тысячи рублей в обе стороны. А жилье в Минводах будет стоить 20 тысяч рублей на шесть дней. Замыкают рейтинг Владивосток и Ереван. В российский город можно отправиться за 58 тысяч рублей и найти там отель за 25 тысяч рублей. А билеты на двоих до столицы Армении обойдутся в 79,5 тысячи рублей. Кроме того, за недельное проживание в двухместном номере четырехзвездочного отеля нужно будет заплатить от 18,5 тысячи рублей.

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