Город в Приладожье Карелии вошел в топ-5 горных курортов России

Сортавала оказалась в десятке популярнейших направлений для отдыха на горнолыжных курортов.

Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru, определил самые популярные направления для отдыха в горах в феврале. На первом месте оказался курорт Красная Поляна в Краснодарском крае с 27% всех броней, затем идет Архыз в Карачаево-Черкесии, а на третьем месте — Домбай (15% и 11% заявок соответственно).

В пятерку популярнейших горных курортов попал и карельский город Сортавала. Еще один курорт в пятерке — Шерегеш из Кемеровской области.

Большинство туристов, приезжающих в Сортавалу прогуляться по горам, бронируют жилье на 3 ночи. Сутки обходятся визитерам в 3,7 тысячи рублей.