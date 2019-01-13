"Город завален снегом" - депутаты Пудожа от КПРФ собирают внеочередную сессию из-за отвратительной уборки города

Жители Пудожа и местные депутаты крайне не удовлетворены работой чиновников по организации уборки города.

Депутатская группа "За возрождение г. Пудожа" в Совете Пудожского городского поселения собралась на внеочередное заседание, где обсудили ситуацию с уборкой города.

"Жители города и в поселках крайне не удовлетворены работой администрации районного Совета по вопросам надлежащего исполнения своих полномочий. Город завален снегом, а это только начало зимы, - пишет руководитель Пудожского районного отделения КПРФ Леонид Попов. - Съехал с федеральной трассы в городе - и проблемы. Многие улицы заужены, возможно лишь одностороннее движение. В горку к центральной аптеке не подняться - голый лед. Подсыпки дороги нет. Окраины городских улиц не расчищены. Невозможно ни идти, ни ехать. Изобилие соли создало на дорогах снежную кашу, под которой находится сплошной лед. Власть оказалась не готова к такому развитию событий. Если продолжится снегопад, то в городе может наступить коллапс. Жители обращаются к своим депутатам и просят помощи, говорят, зачем мы вас избирали, делайте что-либо для наведения порядка".

По итогам заседания депутаты в Совете Пудожского городского поселения в составе И.В.Гашкова, А.С.Викулина, З.Н.Копытовой, Э.А.Тамм, Г.А.Ипатовой (трое выдвинуты КПРФ), приняли решение созвать внеочередную сессию и спросить с руководства района по исполнению полномочий и рассмотреть, а также утвердить действия администрации по наведению порядка.

Тем временем в паблике "Подслушанов Пудоже" люди пишут: "Наблюдала, как сегодня чистили тротуары. Ужас! Горки навалены, а где-то все повороты на другую улицу завалены. Приходится брать штурмом. Но и это еще не все. Завалены подходы к колонкам. Чтобы набрать воду, нужно по колено проваливаться в снег. Хочется узнать, кто же все-таки ответственный за расчистку подъездов к колонкам?"; "Что у нас за бардак в п.Шальский? Дворовые территории не чистятся, ни скорой не подъехать ни пожарной, а Малую партизанскую совсем забросили. Местную власть все устраивает? Вот так мы и выживаем".