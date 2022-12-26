Города в Карелии вновь проверили на радиацию

Значения гамма-фона не представляют опасности для здоровья населения, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

По данным ведомства, средние значения гамма-фона на открытой местности в контрольных точках на территории населенных пунктов республики соответствуют его естественным значениям.

В Петрозаводске в ноябре среднее значение мощности дозы гамма-излучения составляло 0,09 мкЗв/ч. В октябре данный показатель был на таком же уровне.

В Костомукше и Сортавале мощности дозы гамма-излучения составляют 0,10 мкЗв/ч, в Сегеже и Кондопоге — 0,11 мкЗв/ч. Месяцем ранее для Сортавалы показатель был 0,11 мкЗв/ч, для Костомукши — 0,09 мкЗв/ч.