Городской суд Петрозаводска будет рассматривать только срочные дела в условиях пандемии

Городской суд Петрозаводска закрыт до конца мая: предполагается рассмотрение только безотлагательных дел.

Доступ для граждан в Петрозаводский суд с 14 по 25 мая закрыт. Рассмотрение дел и материалов осуществляться не будет.

При этом в Петрозаводском суде в этот период будут рассматриваться только дела безотлагательного характера; дела и материалы, рассматриваемые без вызова сторон, а также дела, всеми участниками которых заявлены ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие.

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