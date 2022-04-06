Городской транспорт Петрозаводска пришел в соцсети

ПМУП «Городской транспорт» открыло публичную страницу в социальной сети «ВКонтакте», сообщили в администрации Петрозаводска.

По информации мэрии, в социальной сети «ВКонтакте» появилась официальная страница ПМУП «Городской транспорт». На ней будут размещать актуальную информацию о работе предприятия. Также в сообщения паблика петрозаводчане смогут направлять свои замечания и предложения.

Обратная связь позволит предприятию оперативно реагировать на поступающую информацию, решать возникающие проблемы, оповещать об изменении маршрутов троллейбусов и расписания, а также планировать дальнейшую деятельность с учётом обращений граждан.

Подписаться на страницу ПМУП «Городской транспорт» можно по ссылке.