Городской транспорт Петрозаводска пришел в соцсети

ПМУП «Городской транспорт» открыло публичную страницу в социальной сети «ВКонтакте», сообщили в администрации Петрозаводска.
По информации мэрии, в социальной сети «ВКонтакте» появилась официальная страница ПМУП «Городской транспорт». На ней будут размещать актуальную информацию о работе предприятия. Также в сообщения паблика петрозаводчане смогут направлять свои замечания и предложения.
Обратная связь позволит предприятию оперативно реагировать на поступающую информацию, решать возникающие проблемы, оповещать об изменении маршрутов троллейбусов и расписания, а также планировать дальнейшую деятельность с учётом обращений граждан.
Подписаться на страницу ПМУП «Городской транспорт» можно по ссылке.
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