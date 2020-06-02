Городской выставочный зал Петрозаводска откроется на следующей неделе

С 9 июня Городской выставочный зал открывает свои двери для посетителей после двухмесячного перерыва, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Учреждение переходит на летний режим работы и вводит новые правила доступа в экспозицию.
"Теперь можно вживую насладиться замечательной международной выставкой "Литораль", которая была представлена прессе 19 марта и прождала своей встречи со зрителем более двух месяцев в связи с эпидемической обстановкой. И вот счастливый момент настал – выставка будет открыта для посещения 9 июня и продлится до 11 июля", –отмечают сотрудники Городского выставочного зала.
Режим работы:
Вторник – суббота: с 12.00 до 19.00. 11 июня – с 12.00 до 18.00.
Выходные дни: воскресенье и понедельник.
Обязательные условия:
- посещение допустимо для индивидуальных посетителей и групп до 10 человек с проведением экскурсий (по предварительной заявке);
- на входе будет производиться замер температуры тела бесконтактным способом;
- доступ посетителей в экспозицию осуществляется только в средствах индивидуальной защиты – в масках (на входе также можно будет обработать руки дезинфицирующим средством);
- билеты можно приобрести в кассе за наличный и безналичный расчет.
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