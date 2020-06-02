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Городской выставочный зал Петрозаводска откроется на следующей неделе

Новости. Общество
15:29, 03 Июня 2020
фото: © ЯндексКарты
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С 9 июня Городской выставочный зал открывает свои двери для посетителей после двухмесячного перерыва, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Учреждение переходит на летний режим работы и вводит новые правила доступа в экспозицию.

"Теперь можно вживую насладиться замечательной международной выставкой "Литораль", которая была представлена прессе 19 марта и прождала своей встречи со зрителем более двух месяцев в связи с эпидемической обстановкой. И вот счастливый момент настал – выставка будет открыта для посещения 9 июня и продлится до 11 июля", –отмечают сотрудники Городского выставочного зала.

Режим работы:

Вторник – суббота: с 12.00 до 19.00. 11 июня – с 12.00 до 18.00.

Выходные дни: воскресенье и понедельник.

Обязательные условия:

- посещение допустимо для индивидуальных посетителей и групп до 10 человек с проведением экскурсий (по предварительной заявке);

- на входе будет производиться замер температуры тела бесконтактным способом;

- доступ посетителей в экспозицию осуществляется только в средствах индивидуальной защиты – в масках (на входе также можно будет обработать руки дезинфицирующим средством);

- билеты можно приобрести в кассе за наличный и безналичный расчет.

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