Ремонт проспекта в Петрозаводске вдохновил жителя города написать стихотворение

Разбитый асфальт на Карельском проспекте Петрозаводска вдохновил горожан на создание стихотворения.

Дорога на Карельском проспекте в Петрозаводске покрыта ямами и трещинами. Горожане опубликовали в сообществе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» стихотворение, посвященное этой ситуации.

«Разбитый Карельский

Убитый проспект

Ждём мы ремонта,

А его опять нет …», — гласит текст поста.

Автор стихотворения предпочел остаться анонимным.

Ранее сообщалось, как свежий асфальт в Петрозаводске уходит под землю.