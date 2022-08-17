Ремонт проспекта в Петрозаводске вдохновил жителя города написать стихотворение

Разбитый асфальт на Карельском проспекте Петрозаводска вдохновил горожан на создание стихотворения.
Дорога на Карельском проспекте в Петрозаводске покрыта ямами и трещинами. Горожане опубликовали в сообществе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» стихотворение, посвященное этой ситуации.
«Разбитый Карельский
Убитый проспект
Ждём мы ремонта,
А его опять нет …», — гласит текст поста.
Автор стихотворения предпочел остаться анонимным.
Ранее сообщалось, как свежий асфальт в Петрозаводске уходит под землю.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание