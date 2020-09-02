Горсовет готовится выделить деньги на ремонт моста и запуск скейт-парка в Петрозаводске

На следующей сессии городского парламента депутаты Петросовета рассмотрят вопрос о внесении изменений в бюджет Петрозаводска, которые предусматривают обустройство новых объектов.

Изменения предполагают увеличение доходов и расходов бюджета на 2020 год в сумме 182 млн 708,1 тыс. рублей, на 2021 год – 238 млн 287,8 тыс. рублей, на 2022 год – 162 млн 300,9 тыс. рублей.

Так, часть средств предполагается направить на капремонт моста через Лососинку на улице Маршала Мерецкова в Петрозаводске, на приобретение квартир переселенцам из аварийного жилья, на устройство пешеходной дорожки вдоль Лососинского шоссе, благоустройство территории средней школы № 43, устройство скейт-парка на территории стадиона "Юность".

Подробности - на сайте "Вести Карелии".