Горсовет Медвежьегорска проголосовал за самороспуск

Вопрос о полномочиях депутатов остаётся открытым.

Внеочередная сессия городского совета Медвежьегорска большинством голосов поддержала накануне инициативу депутата Василия Егармина о роспуске представительного органа местного самоуправления. Депутаты не прислушались к доводам их коллеги Валентины Евсеевой, которая предлагала отложить этот вопрос до конца срока полномочий нынешнего горсовета и создать согласительную комиссию.

Между тем, как сообщила Евсеева "Столице на Онего", вопрос о полномочиях депутатского корпуса остаётся открытым. В городе необходимо назначить дату новых выборов представительного органа местного самоуправления, а такое решение должен принять горсовет.

Напомним, ранее те же депутаты проголосовали за внесение изменений в Устав Медвежьегорского городского поселения, которые упразднили его администрацию. Как считает Валентина Евсеева, в городе идёт уничтожение местного самоуправления.