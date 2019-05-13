Горсовет Медвежьегорска соберется на внеочередную сессию для самороспуска

С инициативой роспуска совета городского поселения выступил депутат Василий Егармин.

Городской совет Медвежьегорска соберется 17 мая на внеочередную сессию для обсуждения вопроса о самороспуске. С такой инициативой выступил один из депутатов горсовета Василий Егармин. В своем обращении к председателю совета Медвежьегорского городского поселения Саяду Искендерову депутат Егармин пояснил, что эта инициатива обусловлена изменениями устава муниципального образования, которые упразднили в Медвежьегорске собственную администрацию.

"Я считаю, что в столь сложный момент для бюджета Медвежьегорского городского поселения нашей прямой задачей являются действия в интересах избирателей, улучшения качества жизни за счет сокращения административного аппарата, т.е. фактическое перераспределение бюджетных средств в пользу накопившихся потребностей в годы существования администрации Медвежьегорского городского поселения", - написал Василий Егармин.

Эта инициатива вызвала весьма неоднозначную реакцию горожан. Дело в том, что нынешний состав горсовета был избран в сентябре 2017 года, и в случае его самороспуска Медвежьегорск ждут новые выборы, на которые потребуются дополнительные бюджетные расходы.