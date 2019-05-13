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Новости. Политика
11:30, 13 Мая 2019
фото: https://vk.com/club_medgora?z=photo-68356815_456240117%2Falbum-68356815_191073511

Горсовет Медвежьегорска соберется на внеочередную сессию для самороспуска

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С инициативой роспуска совета городского поселения выступил депутат Василий Егармин.

Городской совет Медвежьегорска соберется 17 мая на внеочередную сессию для обсуждения вопроса о самороспуске. С такой инициативой выступил один из депутатов горсовета Василий Егармин. В своем обращении к председателю совета Медвежьегорского городского поселения Саяду Искендерову депутат Егармин пояснил, что эта инициатива обусловлена изменениями устава муниципального образования, которые упразднили в Медвежьегорске собственную администрацию.

"Я считаю, что в столь сложный момент для бюджета Медвежьегорского городского поселения нашей прямой задачей являются действия в интересах избирателей, улучшения качества жизни за счет сокращения административного аппарата, т.е. фактическое перераспределение бюджетных средств в пользу накопившихся потребностей в годы существования администрации Медвежьегорского городского поселения", - написал Василий Егармин.

Эта инициатива вызвала весьма неоднозначную реакцию горожан. Дело в том, что нынешний состав горсовета был избран в сентябре 2017 года, и в случае его самороспуска Медвежьегорск ждут новые выборы, на которые потребуются дополнительные бюджетные расходы.  

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Комментарии

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zanoza
2019-05-13 12:52:16
Теперь Медвежьегорск бесхозным становится, городская администрация упраздняется , а городской совет самораспускается. Ну и дела! А кто же городские проблемы будет решать?
Мизантроп
2019-05-13 12:58:22
zanoza, Сход или вече. Толку будет больше.
Leopol'd
2019-05-13 12:16:56
Почему-то уверен, что инициатива ЕР.
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