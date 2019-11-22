Горсовет проголосовал за бездефицитный бюджет Петрозаводска в первом чтении

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Депутаты Петрозаводского городского совета рассмотрели в первом чтении проект бюджета столицы Карелии на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Парламентарии на сессии горсовета в пятницу, 22 ноября, поддержали в первом чтении проект бездефицитного бюджета карельской столицы на следующий год и плановый период 2021-2022 г.г.
25 депутатов проголосовали за проект бюджета, трое парламентариев не голосовали.
Подробности о параметрах бюджета - на сайте "Вести Карелии".
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