Горсовет проголосовал за бездефицитный бюджет Петрозаводска в первом чтении

Депутаты Петрозаводского городского совета рассмотрели в первом чтении проект бюджета столицы Карелии на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Парламентарии на сессии горсовета в пятницу, 22 ноября, поддержали в первом чтении проект бездефицитного бюджета карельской столицы на следующий год и плановый период 2021-2022 г.г.

25 депутатов проголосовали за проект бюджета, трое парламентариев не голосовали.

Подробности о параметрах бюджета - на сайте "Вести Карелии".