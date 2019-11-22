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Новости. Экономика
11:54, 22 Ноября 2019
фото: Администрация Петрозаводска

Горсовет проголосовал за бездефицитный бюджет Петрозаводска в первом чтении

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Депутаты Петрозаводского городского совета рассмотрели в первом чтении проект бюджета столицы Карелии на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Парламентарии на сессии горсовета в пятницу, 22 ноября, поддержали в первом чтении проект бездефицитного бюджета карельской столицы на следующий год и плановый период 2021-2022 г.г.

25 депутатов проголосовали за проект бюджета, трое парламентариев не голосовали.

Подробности о параметрах бюджета - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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бюджет
2019-11-22 13:17:20
А если ничего не делать, ничего не строить, а тратить наши налоги на себя любимых, то можно и на профицит выходить. НО профицитный бюджет это преступление против народа, не я сказал.
zanoza
2019-11-22 13:23:58
бюджет, но сказано верно!
Попов
2019-11-22 13:10:50
Мирошник в отставку!
zanoza
2019-11-22 12:59:14
Очень удобно принимать и исполнять бездефицитный бюджет в котором заложена, в основном, социалка и не улучшать годами городскую инфраструктуру .
David
2019-11-22 13:06:43
zanoza, +100
David
2019-11-22 12:46:58
Когда мосты отремонтируют и купят новые троллейбусы? Ах да, бюджет же безлефицитный. А ещё фейерверки нужно купить и.т.п.
Гостья
2019-11-22 12:15:15
Когда работы будут завершены по ремонту Советской площади? Срок по контракту истек 20 ноября т.г. Где санкции к подрядчику?
новый
2019-11-22 12:06:07
Кто не голосовал ? Конкретно - фамилия, имя, отчество, уважительная причина.
Гость
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