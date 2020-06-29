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Горсовет Сортавалы перенес внеочередную сессию, на которой планировалось "удалить в отставку" главу города

Новости. Политика
15:43, 29 Июня 2020
фото: © Ройне Изюмов
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Глава Сортавальского городского поселения Сергей Крупин решил выступить перед собравшимися избирателями с отчетом о своей деятельности.

Городской совет Сортавалы намеревался провести 29 июня внеочередную сессию, на которую был вынесен вопрос об "удалении в отставку" избранного главы муниципального образования Сергея Крупина. Узнав о планах депутатов, многие жители приладожского города пришли днем к зданию музыкальной школы, где должна была состояться сессия. Однако к удивлению собравшихся заседание городского совета оказалось отложено.

Как заявил "Столице на Онего" председатель горсовета Владимир Головченко, внеочередная сессия перенесена на 2 июля. "Вопрос повестки дня остался прежним", - сказал Головченко.  

Между тем пришедший к музыкальной школе глава Сортавалы Сергей Крупин решил выступить перед собравшимися горожанами с отчетом о своей деятельности. Помещение для выступления руководителя муниципального образования предоставил дом культуры, куда отправился глава города вместе со своими избирателями.

Напомним, с инициативой "удаления в отставку" главы Сортавалы выступила группа депутатов городского совета, которые считают, что Сергей Крупин не исполняет свои обязанности по решению вопросов местного значения в течение более чем трех месяцев. Однако глава Сортавалы Сергей Крупин с этими претензиями депутатов не согласен. По его мнению, инициатива об "удалении" избранного главы муниципального образования в отставку связана с неподписанием им решения сессии горсовета от 17 марта об объединении Сортавальского и Хелюльского поселений.

Отметим, что городской суд Сортавалы обязал Сергея Крупина подписать документы об объединении двух соседних муниципалитетов, но глава города обжаловал этот вердикт в Верховном суде Карелии, и решение по жалобе Крупина еще не вынесено.

О политической ситуации в Сортавале читайте в статье журналиста Валерия Поташова. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-06-29 16:18:20
Можно подумать что народ не понял почему вдруг внеочередная сессия по свержению С.Крупина перенесена на 2 июля.
новый
2020-06-29 16:12:27
Поздняк метаться. Его ждет сочный волшебный пендаль. Всякий местечковый чинуша еще выпендриваться будет. Сказано освободить вагон - исполняй. У Поташева там явно интерес, потому в бессильной злобе каждый день про этого персонажа строчит.
zanoza
2020-06-29 16:19:27
новый, больше всех ты заслуживаешль волшебного пендаля :)
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