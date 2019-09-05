Гору покрышек вытащил петрозаводчанин из Лососинки

В Петрозаводске молодой человек попытался очистить Лососинку от мусора.

"За 3 вечера работы я вытащил из Лососинки вот такую гору покрышек. Некоторые физически не смог вытянуть, лежат в реке до сих пор, - написал активист на своей странице в соцсети. - Река в страшном состоянии, всё дно в пивных банках, бутылках всех возможных материалов и размеров и прочем мусоре. Но самая жуть — это полиэтилен, он там повсюду".



взято из источника на vk.com

Свой поступок молодой человек объясняет нежеланием мириться с тем, что когда-то чистый Петрозаводск погружается в мусор.

Напомним, именно этот петрозаводчанин с группой энтузиастов в 2017 году очистил от ржавчины фонтан на проспекте Ленина, недалеко от гостиницы "Северная". Позже глава города Ирина Мирошник посоветовала любителям добрых дел предупреждать о планируемых акциях.

Не забыв о просьбе мэра, в этот раз молодой человек сообщил, что гора покрышек, которые он вытащил из реки, лежит под мостом через Лососинку (Красноармейская-Комсомольский).



взято из источника на vk.com

"Хорошо бы куда-то вывезти на переработку, говорят, где-то она есть у нас", - написал активист.

Начальник управления благоустройства и экологии Петрозаводска Анна Дудырина в комментарии к посту активиста пообещала, что куча покрышек будет вывезена.