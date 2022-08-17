Горы больше не нужны: кататься на горных лыжах и сноуборде научат в тренажерном зале в Петрозаводске (ВИДЕО)

Школа карвинга, открывшаяся в Петрозаводске, будет обучать всех желающих кататься на горных лыжах и сноуборде на специальном тренажере в закрытом помещении.

Об этом сообщили в министерстве образования и спорта Карелии.

На базе Школы установлен единственный в Карелии горнолыжный тренажер SkyTech. Он точно воспроизводит все физические силы и ускорения, возникающие при катании по склонам.

«Абсолютное соответствие физики и биомеханики движений реальным нагрузкам во время катания на лыжах и сноуборде. Тренажер подходит для разного уровня подготовки взрослых и детей: от новичков до профессиональных спортсменов. SkyTech позволяет кататься в различных условиях: бугры, леденистый склон, вязкий снег и т. д.», — пояснили в министерстве.