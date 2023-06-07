Шандалович взял под контроль ремонт спортзала для самбистов в школе Чалны

Малый спортзал для занятий самбо в Чалнинской школе планируется отремонтировать к новому учебному году, сообщил спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович.

Как написал во «ВКонтакте» парламентарий, ранее в Заксобрание обратились родители, чьи дети занимаются борьбой в школе. Они сообщили, что зал нуждается в ремонте, так как во время капремонта использовался под склад.



Сегодня Элиссан Шандалович вместе с председателем парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галиной Гореликовой посетил Чалнинскую школу, где оценили состояние зала и вместе с руководителем районной администрации Оксаной Гаврош и директором школы Ириной Даниловой обсудили предстоящий ремонт.





«Малый спортзал для занятий самбо в Чалнинской школе отремонтируем к новому учебному году в рамках проекта партии «Единая Россия» «Za Самбо» вместе с Министерством образования и спорта Карелии и администрацией Пряжинского района, - отметил Элиссан Шандалович. - Помещение небольшое, порядка 60 кв. м. К 1 сентября все работы должны завершиться, чтобы самбисты могли и дальше в малом зале тренироваться. Два борцовских ковра здесь есть. Есть и опытный наставник – Сергей Геннадьевич Цыза. Ремонт зала взяли под контроль».