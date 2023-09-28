Госавтоинспекторы Петрозаводска будут проверять водителей на трезвость два дня подряд

В начале недели в Петрозаводске будут ловить нетрезвых водителей.

За 8 месяцев в Петрозаводске произошло 10 дорожно — транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей. В этих ДТП четверо погибли, тринадцать человек получили травмы. По сравнению с прошлым годом в Госавтоинспекции Петрозаводска отметили рост количества дорожных аварий и увеличение числа погибших в них людей.



В целях предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей и пресечения нарушений правил дорожного движения 2 и 3 октября в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

В Госавтоинспекции Петрозаводска напомнили, что в настоящее время сотрудники ДПС несут службу с использованием персональных носимых видеорегистраторов.

Материалы аудио- и видеозаписей, полученные с применением персонального носимого устройства, суд может использовать в качестве доказательств по делу об административном правонарушении.



Горожан просят сообщать о нетрезвых водителях в дежурную группу ГИБДД по номерам телефонов: 715-900, 78-44-44.