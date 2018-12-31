Госавтоинспекция Карелии информирует о работе подразделений в районах

ГИБДД Карелии опубликовало режим работы в районах республики в праздничные и выходные дни.

Беломорский – 4 января, с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00;

Калевальский, Костомукша – 4 января, с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00;

Кемский – 4 января, с 10.00 до 13.00 регистрация ТС, с 9.00 до 10.00 осмотр ТС, с 14.00до 18.00 выдача ВУ;

Кондопожский – 3 и 4 января, с10.00 до 17.00, осмотр ТС, с 9.00 до 10.00, с 9.00 до 17.00 выдача ВУ;

Лахденпохский – 4 января, с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00;

Лоухский – 5 января, с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00;

Медвежьегорский – 4 января, с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00;

Муезерский – 2 и 5 января, с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00;

Олоненский – 4 января, с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00;

Питкярантский – 4 января, с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00;

Пряжинский – 4 января, с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00;

Пудожский – 4 января, с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00;

Сегежский – 5 января, с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00;

Сартавальский – 4 января, с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00;

Суоярвский – 4 января, с 11.00 до 16. 00, перерыв с 13.00 до 14.00.