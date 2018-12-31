Госавтоинспекция Карелии информирует о работе подразделений в районах

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ГИБДД Карелии опубликовало режим работы в районах республики в праздничные и выходные дни.
Беломорский – 4 января, с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
Калевальский, Костомукша – 4 января, с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
Кемский – 4 января, с 10.00 до 13.00 регистрация ТС, с 9.00 до 10.00 осмотр ТС, с 14.00до 18.00 выдача ВУ;
Кондопожский – 3 и 4 января, с10.00 до 17.00, осмотр ТС, с 9.00 до 10.00, с 9.00 до 17.00 выдача ВУ;
Лахденпохский – 4 января, с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
Лоухский – 5 января, с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
Медвежьегорский – 4 января, с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
Муезерский – 2 и 5 января, с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
Олоненский – 4 января, с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
Питкярантский – 4 января, с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
Пряжинский – 4 января, с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
Пудожский – 4 января, с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
Сегежский – 5 января, с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
Сартавальский – 4 января, с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
Суоярвский – 4 января, с 11.00 до 16. 00, перерыв с 13.00 до 14.00.
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