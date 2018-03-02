16:16, 02 Марта 2018
Госавтоинспекция Карелии призывает водителей к осторожности: дорожные условия будут сложными
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Неуверенным автолюбителям советуют воздержаться от поездок.
По прогнозу синоптиков, в предстоящие выходные дни ожидается морозная погода, местами с выпадением снежных осадков и порывистым ветром.
Такие погодные условия могут неблагоприятно отразиться на дорожной обстановке. В связи с этим водителям автотранспорта следует избегать резких маневров, выбирать наиболее безопасную скорость и быть внимательными при выполнении обгона с выездом на полосу встречного движения.
Водителям, не уверенным в своих навыках вождения в сложных погодных условиях, Госавтоинспекция рекомендует воздержаться от управления транспортным средством.
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