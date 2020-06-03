Госавтоинспекция предупреждает водителей в Карелии о медведях на дороге (ВИДЕО)

В Пудожском районе ГИБДД просит водителей быть внимательными, так как на дорогу могут выбежать дикие животные.

В паблике "Госавтоинспеция. Пудожский район" опубликовано видео, как медведь вышел на дорогу.

ГИБДД предупреждает водителей, что на федеральной автодороге А-119 "Вологда-Медвежьегорск" в районе 527 -530 км в Пудожское районе замечен медведь.

В связи с этим водителей призывают быть предельно внимательными во время движения, так как неожиданное появление дикого животного на дороге может стать причиной серьезной аварии.

"Выбирайте безопасную скорость движения, при которой возможно контролировать дорожную ситуацию и принять своевременные меры в случае ее изменения. И не в коем случае не кормите медведя - это дикий зверь", - отмечается в паблике ГИБДД.