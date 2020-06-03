890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Росгвардейцы задержали сладкоежку в одном из магазинов Карелии 1
03.06.2020 18:20
За минувшие сутки жители Карелии отдали мошенникам более 320 тысяч рублей 2
03.06.2020 17:14
Появились подробности жесткого ДТП в Петрозаводске с участием мотоциклиста 2
Сегодня 10:22
С новым опытом в новую жизнь
Сегодня 09:30
Глава Карелии обязал республиканские власти урезать бюджетные расходы 7
Сегодня 11:13

Госавтоинспекция предупреждает водителей в Карелии о медведях на дороге (ВИДЕО)

Новости. Общество
16:04, 04 Июня 2020
фото: © кадр из видео
Загрузка...

В Пудожском районе ГИБДД просит водителей быть внимательными, так как на дорогу могут выбежать дикие животные.

В паблике "Госавтоинспеция. Пудожский район" опубликовано видео, как медведь вышел на дорогу.

ГИБДД предупреждает водителей, что на федеральной автодороге А-119 "Вологда-Медвежьегорск" в районе 527 -530 км в Пудожское районе замечен медведь.

В связи с этим водителей призывают быть предельно внимательными во время движения, так как неожиданное появление дикого животного на дороге может стать причиной серьезной аварии.

"Выбирайте безопасную скорость движения, при которой возможно контролировать дорожную ситуацию и принять своевременные меры в случае ее изменения. И не в коем случае не кормите медведя - это дикий зверь", - отмечается в паблике ГИБДД.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.05.2020, 12:35
Охотники в Карелии боятся, что новые правила охоты развяжут руки браконьерам
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)
28.05.2020, 11:18
Женщину сбили в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
28.05.2020, 16:00
Суд Петрозаводска оправдал полицейских, которых обвиняли в халатности при розыске убийцы двух девушек
02.06.2020, 10:31
Пьяный водитель насмерть сбил дорожного рабочего на трассе в Карелии
28.05.2020, 13:02
Главный санитарный врач Карелии дала прогноз, когда коронавирус уйдет из республики

Аналитика

Сегодня 15:01
Обществоведение
Ирина Мирошник: "Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится"
Глава Петрозаводска проинспектировала ход работ по благоустройству дворов и ремонту фасадов зданий в центре города.
Карелию вводят в режим жесткой экономии 2
Сегодня 11:05
"Мы научимся его побеждать"  6
02.06.2020 14:23
Таежный клещ идет на Запад
02.06.2020 12:00
"На весах была судьба деревенского мужичка" 25
29.05.2020 15:57
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:35
Без политики
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к COVID-19
Экспресс-анализ с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test позволяет всего за 20 минут определить наличие в крови антител IgM и IgG к коронавирусу COVID-19.
С новым опытом в новую жизнь
Сегодня 09:30
В ТРЦ "Тетрис" открылся мебельный салон "МатрасовЪ"
29.05.2020 13:31
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»