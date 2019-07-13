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Новости. Происшествия
10:48, 13 Июля 2019
фото: Госавтоинспекция Карелии

Госавтоинспекция сообщила подробности смертельного ДТП в Карелии

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В ГИБДД рассказали о судьбе пострадавших в аварии, произошедшей в Лахденпохском районе, и вероятных обстоятельствах смертельного ДТП.

В пятницу вечером на 168 км автодороги А-121 "Сортавала" произошло столкновение пассажирского микроавтобуса "Рено Трафик" и легкового автомобиля "Киа Оптима". В результате лобового столкновения водитель и пассажир "Киа" погибли на месте. Люди, находившиеся в микроавтобусе, с различными травмами госпитализированы.

Как сообщили в ГИБДД, всего в ДТП зафиксировано семь пострадавших. Пять из них отправлены в Ленобласть, в Приозерскую больницу. В их числе 57-летний водитель "Рено".

Двое пострадавших - пятилетний ребенок и мужчина 77 года рождения - были госпитализированы в сортавальскую больницу. Однако затем пятилетний ребенок был вертолетом отправлен в Петрозаводск. Состояние этого пациента является наиболее тяжелым.

В ДТП погибли водитель "Киа" - житель Санкт-Петербурга 89 года рождения и его пассажир - житель Лахденпохьи 90 года рождения. В "Рено" находились жители Питкяранты.

По словам водителя "Рено", он выехал на встречную полосу для выполнения обгона. Затем произошло столкновение.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщили в ГИБДД.

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