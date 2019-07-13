В Карелии два человека погибли во время столкновения иномарки и микроавтобуса

В Лахденпохском районе на федеральной автодороге произошло ДТП с тяжкими последствиями, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

В пятницу, 12 июля, в 18:24 на 168 км автодороги А-121 "Сортавала" произошло столкновение пассажирского микроавтобуса "Рено Трафик" и легкового автомобиля "Киа Оптима", сообщает ГИБДД Карелии.



Водитель "Рено" 1962 года рождения, двигаясь со стороны Санкт-Петербурга, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со встречным транспортом.

В результате, водитель "Киа", 30-летний житель Санкт-Петербурга, и его пассажир погибли на месте. Водитель автомобиля "Рено", житель Питкярантского района, и 8 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

В числе пострадавших 2 несовершеннолетних пассажира 5 и 17 лет. Обстоятельства ДТП выясняются.