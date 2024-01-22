Госдолг Карелии превысил 32,5 млрд рублей

Объем государственного долга республики на 1 января 2024 года составил 32,7 млрд рублей.

Долговая нагрузка бюджета — отношение объема госдолга к фактическому годовому объему налоговых и неналоговых доходов — составила 53,2%. Фактическая долговая нагрузка по коммерческому долгу сложилась на уровне 24,7%. Об этом сообщили в республиканском Минфине.



«Несмотря на непростой в экономическом отношении год, министерству финансов удалось выполнить основную задачу долговой политики региона — обеспечить в полном объеме расходы бюджета необходимыми источниками финансирования при сохранении долга на безопасном и управляемом уровне», — заявили чиновники.



В течение 2023 года Карелия получила несколько федеральных кредитов на общую сумму 2,4 млрд рублей. Их направили на строительство дорог и инфраструктурные проекты.



По итогам года 66% долгового портфеля региона составили бюджетные кредиты с минимальными процентными ставками от 0,1% до 3% годовых.



«Это позволило существенно сэкономить на расходах по обслуживанию долга. Полученная экономия в размере 0,5 млрд рублей направлена на финансирование первоочередных расходов бюджета в течение года», — говорится в сообщении Минфина.



Долговая устойчивость Карелии оценена как средняя, а российское рейтинговое агентство дважды подтвердило кредитный рейтинг республики на уровне ru ВВВ- с прогнозом «стабильный».