Госдолг Карелии снизился на 18,8%

Объем государственного долга республики на начало августа составил 20 млрд 291 млн рублей.

По сравнению с началом года госдолг снизился на 4 млрд 696 млн рублей, или на 18,8%.

Снижение объема долговых обязательств осуществлено за счет сокращения коммерческого долга, сообщает сайт министерства финансов Карелии.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".