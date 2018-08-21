Госдума начнет прямую трансляцию с парламентских слушаний по пенсионной реформе

Во вторник 21 августа в Госдуме пройдут парламентские общественные слушания "о совершенствовании пенсионного законодательства".

В слушаниях примут участие депутаты, представители профильных министерств, члены общественных организаций, эксперты, члены деловых сообществ, представители субъектов РФ.

Прямую трансляцию слушаний, которые начнутся в 12.00, можно будет посмотреть на сайте Государственной думы и в официальных аккаунтах ГД в социальных сетях.

Прямая трансляция доступна здесь.

Перед парламентскими слушаниями КПРФ выразит протест против незаконной и несправедливой "пенсионной реформы". Лидер карельских коммунистов Евгений Ульянов примет участие во встрече депутатов Госдумы с избирателями - это будут народные слушания возле стен Госдумы.

Депутаты расскажут про требование, выдвинутое фракцией КПРФ к властям, о необходимости проведения всенародного референдума и о последующих акциях протеста против пенсионной реформы.