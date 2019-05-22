09:24, 22 Мая 2019
Госдума назвала условия, при которых можно будет переводить жилые помещения в нежилые
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Госдума приняла в третьем чтении законопроект о порядке перевода жилого помещения в нежилое.
Суть законопроекта раскрыта в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.
"Для перевода нужно будет соответствующее решение общего собрания собственников в многоквартирном доме и письменное согласие всех владельцев примыкающих к этому помещению квартир", — говорится в сообщении.
Какое еще одно обязательное условие должно быть соблюдено для перевода жилого помещения в нежилое, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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