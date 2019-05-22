Госдума назвала условия, при которых можно будет переводить жилые помещения в нежилые

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о порядке перевода жилого помещения в нежилое.

Суть законопроекта раскрыта в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.

"Для перевода нужно будет соответствующее решение общего собрания собственников в многоквартирном доме и письменное согласие всех владельцев примыкающих к этому помещению квартир", — говорится в сообщении.

Какое еще одно обязательное условие должно быть соблюдено для перевода жилого помещения в нежилое, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".