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Госдума одобрила законопроект о праве Путина вновь баллотироваться в президенты

Новости. Общество
22:00, 23 Декабря 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин
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Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий Владимиру Путину право вновь баллотироваться в президенты

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект во исполнение поправки к конституции, дающий в том числе право действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства. Об этом сообщает ТАСС.

Документ внесли в Госдуму депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также член Совфеда Андрей Клишас. Согласно одному из новых положений Конституции РФ, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. Таким образом, данная норма позволяет нынешнему руководителю государства занимать должность президента РФ еще два срока.

В развитие новых конституционных положений законопроект также вводит дополнительные требования к кандидатам на высший пост. Так, устанавливается, что президентом страны может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, который постоянно проживал в России не менее 25 лет, а также при условии, что у него нет и никогда ранее не было иностранного гражданства или вида на жительство. Требование об отсутствии иностранного гражданства не будет распространяться на россиян, "ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом".

Документ также вводит возрастной ценз для лица, замещающего должность председателя Центральной избирательной комиссии РФ, предполагается, что им может быть гражданин России, достигший 30 лет.

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