Госдума освободила Голикову от должности главы Счетной палаты

Госдума на заседании в четверг освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты.

Представление об освобождении Голиковой от этой должности внес в Госдуму президент РФ. Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее предложил назначить ее вице-премьером по социальным вопросам в новом составе правительства.

Освобождение от должности Голиковой открывает возможность для официального внесения в Госдуму кандидатов на пост председателя Счетной палаты, пишет "Интерфакс".

Как сообщалось, "Единая Россия" выдвигает на этот пост экс-министра финансов, руководителя Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, коммунисты предлагают своего коллегу по фракции Юрия Синельщикова, "эсеры" - главу комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, ЛДПР - аудитора от Счетной палаты Максима Рохмистрова.