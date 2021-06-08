Реклама на сайте
Прислать новость
Мэр Петрозаводска рассказал, как будет развиваться набережная города 3
Сегодня 08:05
Асфальт провалился в центре перекрестка в Петрозаводске (ФОТОФАКТ) 16
Сегодня 07:25
Электромонтер, упавший вниз головой на площади в Петрозаводске, умер в больнице 6
Сегодня 09:46

Госдума поддержала проект об ужесточении наказания за пьяную езду

Новости. Общество
20:30, 08 Июня 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии Вконтакте

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об увеличении до трех лет срока лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в нетрезвом виде.

Проект был внесен в Госдуму правительством РФ в начале апреля. Изменения вносятся в статью 264-1 УК РФ («в части усиления уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения»). Об этом сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что «актуальность обозначенных изменений обусловлена увеличивающейся степенью общественной опасности при управлении транспортным средством в состоянии опьянения и необходимостью применения более строгих санкций за неоднократное его совершение».

Авторы приводят статистику, которая свидетельствует «об устойчивой тенденции роста повторных преступлений по статье 264.1 УК и неэффективности действующих санкций».

В связи с этим предлагается увеличить сроки лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения — до трех лет взамен установленных в настоящее время до двух лет. Также предлагается увеличить размер штрафа за подобное деяние — от 300 до 500 тысяч вместо 200-300 тысяч рублей «или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет» взамен «от одного года до двух лет».

Кроме того, в качестве наказания предусмотрены исправительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы до трех лет и принудительные работы, также на срок до трех лет. Наряду с этими нормами, виновный будет лишен права «занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью» на срок до шести лет, говорится в пояснительной записке к проекту.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.06.2021, 14:03
Скандальное кафе «Мангал» закрылось в Петрозаводске
04.06.2021, 12:05
В Петрозаводске собирают деньги на похороны бодибилдера
04.06.2021, 15:48
Владимир Любарский протаранил самокатом байкеров на набережной Петрозаводска
04.06.2021, 10:13
Известный бодибилдер Карелии умер в тренажерном зале
01.06.2021, 14:30
Жителям Карелии разрешили ловить рыбу сетями на Белом море
01.06.2021, 15:40
Завтрак за государственный счет

Аналитика

Сегодня 16:35
Капитал
Клиники на Чайкиной. Удалить все лишнее без боли и следа!
Сегодня мы поговорим о двух актуальных проблемах, решение которых не стоит откладывать, а лучше обратиться к хирургу.
В технопарке «Южная промзона» начнут полировать уникально тонкие слябы
Сегодня 16:30
«Мы пользуемся лишь тем, что наросло само» 1
Сегодня 11:37
Достояние республики 1
Сегодня 09:16
«Что плохого в том, что Россия будет счастливой?» 34
03.06.2021 17:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:00
Без политики
Клиники на Чайкиной. Осторожно, лето: как пережить травму, не испортив отдых
В летние погожие дни растёт физическая активность, а вместе с ней и риск травматизма.
«Порядок с чистого листа» 12
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»