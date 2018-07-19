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Новости. Политика
14:11, 19 Июля 2018

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста, его поддержали только "единороссы"

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Госдума 19 июля приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Пенсионную реформу поддержала только фракция партии "Единая Россия". Остальные партии — КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" — не согласились с реформой.

Об этом пишет "Новая газета" со ссылкой на "Ведомости".

Второе чтение законопроекта состоится осенью. Спикер парламента Вячеслав Володин на заседании также сообщил о продлении срока предоставления поправок в законопроект до 24 сентября.

Ожидается, что к этому времени Минтруд представит и программу повышения квалификации для граждан предпенсионного возраста. Как ранее сообщал Интерфакс, глава министерства труда Максим Топилин оценил затраты на переобучение в 5 миллиардов рублей в год.

Также ожидаются параметры индексации пенсий для обеспечения их роста выше инфляции. По словам Максима Топилина, с 2019 года пенсии будут повышаться на 1 тысячу рублей — будет заложена индексация на 7% при прогнозе инфляции на 2019 год менее 4%. В результате к 2024 году средний размер пенсии по старости составит 20 тысяч рублей.

Отмечается также, что на заседание 19 июля не пришли восемь членов фракции "Единой России" — в их числе заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Сергей Железняк. Как ранее сообщал "Дождь" со ссылкой на неназванные источники, его неявка связана с нежеланием голосовать за повышение пенсионного возраста.

Во время заседания у здания Госдумы происходила акция против повышения пенсионного возраста, которую провели депутаты от КПРФ, представители движения "Левый фронт", партии "Яблоко" и "Коммунисты России". В акции приняли участие около 300 человек, задержаний не было.

О повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году). 

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Комментарии

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banan
2018-07-19 18:47:35
Вас ипут - а вы крепчайте. Пенсия теперь только депутатам и органам. Отдали свои 76% - наслаждайтесь. Толи еще будет.
FU
2018-07-19 18:45:04
Ура, граждане! Карелия и дальше будет цвести. Держитесь от радости такой.
Бриг
2018-07-19 15:51:02
Власть впала в полный маразм , жажда лёгких денег затмила разум .
Горожанин
2018-07-19 15:12:33
Что за бред? На кого можно переучить гражданина предпенсионного возраста?! На токаря , на учителя, на врача?! Даже на продавца проблематично. Вот разве что на депутата...
deep
2018-07-19 16:27:37
Горожанин, Идея супер! Надо всех мужиков (старше 60) и женщин (старше 55) « прогнать» через депутатское кресло, хотя бы по 6 месяцев. И денег «заработают» и пенсию в 40% от зарплаты. Про себя любимых то очень хорошо позаботились.
goo
2018-07-19 14:58:41
Спасибо!
antidimon
2018-07-19 14:35:33
Что же тогда местные ЛДПРовцы накосячили , голосовали " за" , если вся партия с шефом голосовала в ГД против . Тут надо разбираться с брожениями в карельской партии .
АК
2018-07-19 14:32:49
"средний размер пенсии по старости составит 20 тысяч рублей"
Я понял бы, если сказали минимальный размер, а средним - утритесь сами. С учетом пенсий госслужащих, вояк и тех, кому за 80, и так не меньше 20 получается.
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