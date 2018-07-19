Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста, его поддержали только "единороссы"

Госдума 19 июля приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Пенсионную реформу поддержала только фракция партии "Единая Россия". Остальные партии — КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" — не согласились с реформой.

Об этом пишет "Новая газета" со ссылкой на "Ведомости".

Второе чтение законопроекта состоится осенью. Спикер парламента Вячеслав Володин на заседании также сообщил о продлении срока предоставления поправок в законопроект до 24 сентября.

Ожидается, что к этому времени Минтруд представит и программу повышения квалификации для граждан предпенсионного возраста. Как ранее сообщал Интерфакс, глава министерства труда Максим Топилин оценил затраты на переобучение в 5 миллиардов рублей в год.

Также ожидаются параметры индексации пенсий для обеспечения их роста выше инфляции. По словам Максима Топилина, с 2019 года пенсии будут повышаться на 1 тысячу рублей — будет заложена индексация на 7% при прогнозе инфляции на 2019 год менее 4%. В результате к 2024 году средний размер пенсии по старости составит 20 тысяч рублей.

Отмечается также, что на заседание 19 июля не пришли восемь членов фракции "Единой России" — в их числе заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Сергей Железняк. Как ранее сообщал "Дождь" со ссылкой на неназванные источники, его неявка связана с нежеланием голосовать за повышение пенсионного возраста.

Во время заседания у здания Госдумы происходила акция против повышения пенсионного возраста, которую провели депутаты от КПРФ, представители движения "Левый фронт", партии "Яблоко" и "Коммунисты России". В акции приняли участие около 300 человек, задержаний не было.

О повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году).