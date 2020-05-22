Госдума приняла закон о мерах поддержки экономики

Госдума в третьем чтении приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики в условиях эпидемии коронавируса.

Что планируется сделать:

1. Изменить правила возврата билетов и переноса турпоездок



Правительство получит право:

- устанавливать условия изменения или отмены брони в гостиницах, а также правила возврата денег за них, пишет ТАСС;



- в случае чрезвычайной ситуации или режима повышенной готовности разрешать перевозчикам в одностороннем порядке менять условия перевозки или возврата средств. Это касается и авиакомпаний, и водного, и железнодорожного транспорта;



- устанавливать в 2020–2021 годах правила, как именно туроператоры могут исполнять, менять или расторгать договоры, которые они заключили до 31 марта 2020 года;



- уменьшать размер ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности или переносить срок его внесения.

2. Увеличить пособие на детей для неработающих родителей



Пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, опекунов или других родственников, которые о нем фактически заботятся, вырастет до 6 752 рублей на каждого из детей, вне зависимости от того, какими по счету они родились.

Увеличится максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы уже во время декретного отпуска: с 6 тысяч до 13 504 рублей.



3.Помочь самозанятым



Самозанятые россияне получат помощь в размере одного МРОТ – 12 130 рублей. Эти деньги можно будет потратить на уплату налогов или долгов по ним. Если предприниматель не успеет использовать все средства в 2020 году, то остаток перенесут на 2021 год.

4. Поддержать малое и среднее предпринимательство



Те представители МСП, которые раньше арендовали государственное или муниципальное имущество и решили его выкупить в рассрочку до введения в 2020 году режима повышенной готовности или ЧС в регионе, смогут получить отсрочку платежей на срок от шести до 12 месяцев. Проценты за это время начисляться не будут, также запрещено выставлять штрафы или неустойки за опоздание по выплатам.



Срок, за который предприниматели МСП должны полностью выплатить административный штраф, вырос с 60 до 180 дней. Но только до конца 2020 года. И это не касается штрафов за нарушение антикоронавирусных мер.



Арендаторы из наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики вправе потребовать от арендодателя уменьшить арендную плату – максимум на год. Если за две недели стороны не договорятся, то арендатор получает право в одностороннем порядке без санкций расторгнуть договор аренды, но только до 1 октября 2020 года. При этом обеспечительный платеж (как депозит при найме жилья физлицами) остается у арендодателя. Также принятый закон уточнил список объектов недвижимого имущества, которые подпадают под его действие.



5. Перенести или облегчить школьные экзамены



Правительство получает право менять условия и особенности итоговой аттестации школьников и приема в вузы.

Один из вариантов таких изменений – результаты промежуточной аттестации могут засчитать в качестве результатов государственной итоговой аттестации (ГИА) для учеников 9-х и 11-х классов. Так, в этом году девятиклассники не будут сдавать ОГЭ – в аттестат пойдут годовые оценки, а одиннадцатиклассники будут сдавать только те ЕГЭ, которые им понадобятся для поступления в вуз.



6. Предусмотреть возможность переноса переписи населения



Закон отменил до 1 января 2022 года положение, требующее проводить Всероссийскую перепись не реже чем один раз в десять лет. Это позволит отложить ее – ранее Росстат предлагал перенести перепись на 2021 год.