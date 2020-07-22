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Госдума приняла закон о воспитании в России

Новости. Общество
21:05, 22 Июля 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Образовательные организации должны будут указать в плане конкретный перечень событий и мероприятий воспитательной направленности в учебном году или ином периоде обучения.

Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект об укреплении воспитательной составляющей системы образования, пишет ТАСС.

Инициативу внес в нижнюю палату парламента президент России Владимир Путин в мае. Так, в законе "Об образовании в РФ" будет установлен механизм организации воспитательной работы, которая войдет в состав образовательных программ. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы должны быть включены в соответствующую образовательную программу образовательной организации.

В частности, в рабочую программу воспитания должен войти комплекс основных характеристик воспитательной работы, включающий цель, задачи, основные направления и темы, возможные формы, средства и методы воспитания. В календарном плане воспитательной работы образовательные организации должны будут указать конкретный перечень событий и мероприятий воспитательной направленности в учебном году или ином периоде обучения. Советы обучающихся и советы родителей несовершеннолетних обучающихся получат право участвовать в разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.

В законе об образовании также уточнят само понятие "воспитание". Под ним понимается деятельность, которая направлена "на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде".

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