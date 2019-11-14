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Новости. Общество
20:40, 14 Ноября 2019
фото: © Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Госдума приняла закон о зачислении братьев и сестер в одну школу

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Госдума 14 ноября приняла закон, закрепляющий в Семейном кодексе РФ возможность преимущественного приема детей в начальные классы общеобразовательной школы и детские сады, в которых уже учатся их братья и сестры.

Законопроект был внесен в Госдуму главой комитета по законодательству Павлом Крашенинниковым, председателем комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Тамарой Плетневой, вице-спикером Думы Ириной Яровой и первым зампредом фракции "Единая Россия" Андреем Исаевым, пишет издание "РИА Новости".

Согласно тексту законопроекта, подготовленного к третьему чтению, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.

По словам авторов проекта, предложенные меры направлены на развитие системы господдержки семей с детьми, будут способствовать укреплению семьи, развитию института многодетности и обеспечивать реализацию прав детей на достойные условия содержания, воспитания в всестороннего развития.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь отметил, что ранее образовательные учреждения, приняв на обучение одного ребенка по территориальному принципу, отказывали в приеме его брату или сестре, а родители были вынуждены водить детей в разные школы и детсады. Он добавил, что ранее некоторые субъекты РФ пытались решить эту проблему на уровне регионального законодательства, но практика показала, что только установление такого порядка федеральным законом может оградить региональные и муниципальные власти, а также администрации школ от возможных формальных претензий.

 

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