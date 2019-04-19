Госдума приняла закон об "ипотечных каникулах"

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об "ипотечных каникулах", согласно которому заёмщику может быть предоставлена отсрочка по выплате до полугода.

"Ипотечные каникулы" продолжительностью до полугода могут быть предоставлены по просьбе заемщика, оказавшегося в трудной жизненной ситуации (потеря кормильца, временная нетрудоспособность в течение двух месяцев, признание инвалидом I или II группы, снижение семейного дохода супругов более чем на 30 процентов).

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