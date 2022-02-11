Госдума призвала Путина признать ДНР и ЛНР

В нижней палате российского парламента считают «обоснованным и морально оправданным» признание Донецкой и Луганской народных республик.

Государственная Дума России большинством голосов поддержала 15 февраля текст обращения к президенту страны Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик. По словам спикера нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина, обращение будет направлено главе государства.

«Государственная Дума выражает однозначную и консолидированную поддержку принятым адекватным мерам в гуманитарных целях по поддержке жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, изъявивших желание говорить и писать на русском языке, желающих соблюдения свободы вероисповедания, а также не согласных с действиями украинских властей, нарушающих их права и свободы», – говорится в документе.

В Госдуме заявили, что жители ДНР и ЛНР восемь лет живут под обстрелами из мелко- и крупнокалиберного оружия, миллионы людей стали беженцами, а власти Украины прекратили выплаты пенсий, социальных пособий и установили полную экономическую блокаду населения и предприятий двух республик. Действия украинских властей в нижней палате российского парламента сравнили с геноцидом собственного народа.

«Депутаты ГД считают обоснованным и морально оправданным признание Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти», – отмечается в обращении.