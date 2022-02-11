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Госдума призвала Путина признать ДНР и ЛНР

Новости. Политика
14:00, 15 Февраля 2022
фото: © Олег Яковлев / РБК

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В нижней палате российского парламента считают «обоснованным и морально оправданным» признание Донецкой и Луганской народных республик.

Государственная Дума России большинством голосов поддержала 15 февраля текст обращения к президенту страны Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик. По словам спикера нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина, обращение будет направлено главе государства.  

«Государственная Дума выражает однозначную и консолидированную поддержку принятым адекватным мерам в гуманитарных целях по поддержке жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, изъявивших желание говорить и писать на русском языке, желающих соблюдения свободы вероисповедания, а также не согласных с действиями украинских властей, нарушающих их права и свободы», – говорится в документе.

В Госдуме заявили, что жители ДНР и ЛНР восемь лет живут под обстрелами из мелко- и крупнокалиберного оружия, миллионы людей стали беженцами, а власти Украины прекратили выплаты пенсий, социальных пособий и установили полную экономическую блокаду населения и предприятий двух республик. Действия украинских властей в нижней палате российского парламента сравнили с геноцидом собственного народа.

«Депутаты ГД считают обоснованным и морально оправданным признание Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти», – отмечается в обращении.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Offff
2022-02-15 14:25:36
Ждем очередных санкций . Агрессора всегда надо наказывать.
экcперд
2022-02-15 14:24:40
Евгений Ульянов лично гуманитарные конвои на донбасс сопровождал. Респект и уважуха. У либеральной тусовки истерика.
Ало гараж
2022-02-15 14:22:34
Не идиоты ?????
тойво неулыба
2022-02-15 14:18:55
Донбасс наш ! Я/МЫ
кир
2022-02-15 14:29:01
тойво неулыба, так точно.
экcперд
2022-02-15 14:13:53
Опять на мосту будут плакатиками трясти и питицию подписывать начнут
Гость
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