Госдума проголосовала за ужесточение контроля за выдачей оружия

Медицинские противопоказания к владению оружием определит федеральное правительство.

Государственная Дума России одобрила в первом чтении законопроект, ужесточающий правила прохождения медицинского освидетельствования для кандидатов на владение оружием. Как пишет «Коммерсант», поправки введут в закон «Об оружии» понятие «медицинские противопоказания к владению оружием», а их перечень будет определять федеральное правительство.

Согласно законопроекту, в стране будет введен запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствование, которое можно будет пройти только в государственных или муниципальных учреждениях. Освидетельствование будет включать химико-токсикологические исследования и психологическое тестирование, а Росгвардия получит доступ к их результатам.

Напомним, российские власти решили ужесточить контроль за выдачей оружия после трагедии в Казани, где выпускник одной из гимназий устроил стрельбу по учащимся. Жертвами нападения стали семеро детей и двое взрослых.