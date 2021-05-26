Реклама на сайте
Прислать новость
«За оторванной дверью стояло детское кресло»: опасная авария произошла в Петрозаводске (ВИДЕО) 6
Сегодня 13:30
Глава Петрозаводска назначил кураторов районов города 15
Сегодня 15:55
Стало известно, куда устроился на работу уволившийся с поста главврача поликлиники №1 Петрозаводска Михаил Стоцкий 13
Сегодня 10:30
Последний звонок: долгое, доброе эхо 9
Сегодня 11:45

Госдума проголосовала за ужесточение контроля за выдачей оружия

Новости. Общество
22:00, 26 Мая 2021
фото: © Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

Медицинские противопоказания к владению оружием определит федеральное правительство.

Государственная Дума России одобрила в первом чтении законопроект, ужесточающий правила прохождения медицинского освидетельствования для кандидатов на владение оружием. Как пишет «Коммерсант», поправки введут в закон «Об оружии» понятие «медицинские противопоказания к владению оружием», а их перечень будет определять федеральное правительство.

Преобразите свой город в несколько кликов
24.05.2021 22:09

Согласно законопроекту, в стране будет введен запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствование, которое можно будет пройти только в государственных или муниципальных учреждениях. Освидетельствование будет включать химико-токсикологические исследования и психологическое тестирование, а Росгвардия получит доступ к их результатам.

Напомним, российские власти решили ужесточить контроль за выдачей оружия после трагедии в Казани, где выпускник одной из гимназий устроил стрельбу по учащимся. Жертвами нападения стали семеро детей и двое взрослых.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.05.2021, 16:50
Любарский рассказал, как собирается менять схему уборки Петрозаводска
24.05.2021, 17:20
Стали известны самый богатый и самый бедный министры Карелии
21.05.2021, 09:29
В Петрозаводске от коронавируса скончался 21-летний молодой человек
22.05.2021, 09:29
Коронавирус унес жизни еще двух женщин и одного мужчины в Карелии
21.05.2021, 12:20
«Порядок с чистого листа»
19.05.2021, 14:31
В Карелии резко похолодает на 13 градусов

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 10
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»