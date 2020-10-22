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Госдума пролонгировала проект о "заморозке" накопительной пенсии

Новости. Общество
20:40, 22 Октября 2020
фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается вновь продлить "заморозку" накопительной пенсии еще на год, до конца 2023 года.

Как пишет РИА Новости, отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему закону, такая норма действует до 2021 года.

В прошлом году президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о "заморозке" накопительной пенсии в 2022 году.

Документ продлевает положение этой нормы до конца 2023 года.

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