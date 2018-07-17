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Новости. Общество
22:00, 17 Июля 2018

Госдума разрешила россиянам платить налоги авансом

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Госдума России приняла в окончательном чтении закон, позволяющий платить налог на землю, имущество и транспорт авансом.

Сейчас оплатить налоги можно в отделениях банков, кассе местной администрации или через отделение Почты России. Новый закон предусматривает, что это можно будет сделать через МФЦ.

Оплатить налоги авансом можно будет как по месту регистрации, так и физического пребывания. При совершении трансграничных переводов можно будет также пользоваться платежными картами. Налог будет считаться уплаченным с момента внесения денежных средств в МФЦ.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством в конце декабря 2017 года. В пояснительной записке указывается, что его целями являются совершенствование порядка исполнения обязанности по уплате налогов и улучшение налогового администрирования, пишет "Коммерсантъ".

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Комментарии

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Leopol'd
2018-07-17 23:56:45
Спасены! Аллилуйя!
Нам наконец разрешили не только отдавать налоги, которые обещали отменить, но и беспроцентно кредитовать государство!
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